Стало известно о новой тактике украинских диверсантов

«Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах», — сказала она, добавив, что в медчасть часто поступают вызовы в ночное время, когда украинские диверсионно-разведывательные группы особенно активны.