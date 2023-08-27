Минобороны в рамках СВО наметило три ключевых направления развития армии

«Современная война — это война беспилотников различных видов. Второе — системы управления и технологии искусственного интеллекта. Это время принятия решений, это объемы информации, аналитика, объективность. Ну и конечно, это артиллерия. Это средства поражения. Артиллерия — бог войны», — заявил Осадчук.