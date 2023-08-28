На учениях ОДКБ в Белоруссии задействуют около 2,5 тысячи человек

На брифинге в Москве, в котором по видеосвязи также участвовали представители оборонных ведомств стран-участниц организации, Сидоров сообщил о готовности к совместным учениям «Боевое братство» - они пройдут с 1 по 6 сентября в Белоруссии. Акцент будет сделан на применении беспилотников, а также мерах по борьбе с ними. Отрабатываться будут и другие эпизоды.