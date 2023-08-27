Появились подробности крушения военного вертолета США в Австралии

У побережья Австралии рухнул военный вертолет. По предварительным данным, погибли трое солдат. Об этом пишет обозреватель Лорен Робертс в статье для ABC.

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Инцидент произошел во время учений Predators Run, в которых принимают участие свыше 2500 военнослужащих. Борт рухнул на острове Мелвилл, в 60 км от побережья от Дарвина, столицы Северной территории.

Комиссар полиции штата Северная Каролина Майкл Мерфи уточнил, что при крушении воздушного судна получили ранения 23 солдата Корпуса морской пехоты США.

По его словам, часть пострадавших морских пехотинцев уже поступила в госпитали Дарвина. Врачи начали их обследование.

По предварительным данным, один пациент находится в критическом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. Медицинский персонал ожидает поступление остальных пострадавших.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.