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Появились подробности крушения военного вертолета США в Австралии

У побережья Австралии рухнул военный вертолет. По предварительным данным, погибли трое солдат. Об этом пишет обозреватель Лорен Робертс в статье для ABC.

Появились подробности крушения военного вертолета США в Австралии
© Public domain/U.S. Navy

Инцидент произошел во время учений Predators Run, в которых принимают участие свыше 2500 военнослужащих. Борт рухнул на острове Мелвилл, в 60 км от побережья от Дарвина, столицы Северной территории.

Комиссар полиции штата Северная Каролина Майкл Мерфи уточнил, что при крушении воздушного судна получили ранения 23 солдата Корпуса морской пехоты США.

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По его словам, часть пострадавших морских пехотинцев уже поступила в госпитали Дарвина. Врачи начали их обследование.

По предварительным данным, один пациент находится в критическом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. Медицинский персонал ожидает поступление остальных пострадавших.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Позднее западные СМИ сообщили, что трое пехотинцев погибли. Их тела предположительно уже доставлены в Дарвин.

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