Мобилизация: последние новости на сегодня 27 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 августа 2023, в материале «Рамблера».

Дети погибших участников СВО из Южной Осетии приедут на реабилитацию в РФ

Детей из Южной Осетии, чьи родители погибли при боях на Украине, будут направлять в российские лагеря для отдыха и реабилитации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале по итогам встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Цхинвале.

Они подписали меморандум о взаимопонимании и взаимопомощи в области защиты прав и интересов ребенка. Согласно договоренности, РФ будет принимать у себя детей погибших участников специальной военной операции из Южной Осетии в центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Также будет оказано содействие в лечении детей Южной Осетии в федеральных российских клиниках, пишет Львова-Белова.

«Единая Россия» отправила солдатам 40 тонн гуманитарной помощи

Около 40 тонн воды, продуктов, лекарств, одежды, строительных материалов и школьных принадлежностей отправило бюро высшего совета «Единой России» бойцам на фронт и жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет «ФедералПресс».

Помощь отправили при поддержке гуманитарного проекта «Щит добра». Школьники получат канцелярские наборы к началу года, а в образовательных учреждениях установят новое спортивное оборудование.

Издание напоминает, что помощь российским военнослужащим в зоне боевых действий оказывается постоянно, отправка гуманитарных грузов стала частью регулярной поддержки.

В Жигулевске наращивают производство одежды для бойцов СВО

Общественная организация «Многодеткино» из Жигулевска шьет одежду, повязки и балаклавы для российских военнослужащих в зоне боевых действий на Украине. В основном здесь работают многодетные матери, но вскоре к организации смогут присоединиться подростки. Об этом пишет «Сова».