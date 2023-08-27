Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили три лодки с диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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— За прошедшие сутки военнослужащими группировки «Днепр» в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ, — рассказал он.

Также в районе населенного пункта Зеленовка операторами ударных БПЛА «Ланцет» обнаружена и уничтожена американская гаубица М777, передает РИА Новости.

23 августа украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Однако попытка оказалась неудачной, поскольку сотрудники ФСБ, Минобороны и Росгвардии отразили атаку украинцев.