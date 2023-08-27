Минобороны: над Брянской и Курской областями уничтожены украинские БПЛА

Киев ночью и утром предпринял попытки атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - отметили в ведомстве.