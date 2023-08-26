Украинский посол обвинил Запад в сложном контрнаступлении ВСУ

Украинские войска сталкиваются со сложностями при контрнаступлении из-за недостаточно быстрой военной помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает Merkur.

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По его словам, западные союзники проявили нерешительность в вопросах поставок военной техники Киеву, что позволило России подготовить оборону.

«У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — отметил Макеев.