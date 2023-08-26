Офицер ВСУ назвал мешающие контрнаступлению проблемы

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящий службу на передовой, назвал три проблемы, мешающие контрнаступлению украинских сил на запорожском направлении. Его слова передает телеканал CNN.
Первым препятствием украинский офицер назвал российскую артиллерию и авиацию.
«24 часа в сутки происходит дюжина воздушных налетов», — отметил он.
По его словам мощь российских сил в воздухе велика в сравнении с тем, когда проходили сражения в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).
Второй причиной замедления контрнаступления военный назвал минные поля. Он отметил, что от мин и взрывов техники «есть много раненых», а саму ситуацию охарактеризовал как стресс. Третья же причина, по мнению офицера, — российские и украинские беспилотники, которые «висят в небе круглосуточно». Скрыть какое-либо перемещение оборудования практически невозможно, так как маневры становтяся известны противнику, подчеркнул он. После этого начинается обстрел артиллерией или беспилотниками. Для защиты от атак БПЛА украинские военные пользуются стальными сетками и работают с малыми штурмовыми группами и оборудованием.
Ранее офицер украинского батальона Михаил заявил, что наступление зимы сильно затруднит боевые действия для ВСУ. Он спрогнозировал, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских бойцов.