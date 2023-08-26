Офицер ВСУ назвал мешающие контрнаступлению проблемы

По его словам мощь российских сил в воздухе велика в сравнении с тем, когда проходили сражения в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Второй причиной замедления контрнаступления военный назвал минные поля. Он отметил, что от мин и взрывов техники «есть много раненых», а саму ситуацию охарактеризовал как стресс. Третья же причина, по мнению офицера, — российские и украинские беспилотники, которые «висят в небе круглосуточно». Скрыть какое-либо перемещение оборудования практически невозможно, так как маневры становтяся известны противнику, подчеркнул он. После этого начинается обстрел артиллерией или беспилотниками. Для защиты от атак БПЛА украинские военные пользуются стальными сетками и работают с малыми штурмовыми группами и оборудованием.