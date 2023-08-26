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В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи

Государственная система Украины оказалась не готова к большим объемам предоставления медпомощи. Об этом заявила начальник медицинской службы ВСУ Татьяна Остащенко, сообщает РИА Новости.

В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи
© globallookpress.com

«Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи», - сказала Остащенко.

По ее словам, каждый день военные медики сталкиваются с новыми проблемами. Вопросы решаются, но «не так быстро, как хотелось бы».

Месяц назад замминистра обороны Украины Анны Маляр утверждала, что около 80% раненых в течение «золотого часа» получают срочную медпомощь, а смертность на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%. Она также заявляла, что 82% раненых возвращаются в строй.

Позднее заявления Маляр раскритиковала глава медслужбы батальона ВСУ Алина Михайлова. Она отметила, что ситуация во фронтовой медицине тяжелая.

По данным Минобороны России, украинские формирования в июне и июле 2023 года потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

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