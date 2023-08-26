В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи

Государственная система Украины оказалась не готова к большим объемам предоставления медпомощи. Об этом заявила начальник медицинской службы ВСУ Татьяна Остащенко, сообщает РИА Новости.

«Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи», - сказала Остащенко.

По ее словам, каждый день военные медики сталкиваются с новыми проблемами. Вопросы решаются, но «не так быстро, как хотелось бы».

Месяц назад замминистра обороны Украины Анны Маляр утверждала, что около 80% раненых в течение «золотого часа» получают срочную медпомощь, а смертность на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%. Она также заявляла, что 82% раненых возвращаются в строй.

Позднее заявления Маляр раскритиковала глава медслужбы батальона ВСУ Алина Михайлова. Она отметила, что ситуация во фронтовой медицине тяжелая.