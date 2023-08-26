СМИ: ВСУ стали сбивать собственные беспилотники

Вооруженные силы Украины по ошибке сбивают собственные беспилотные летательные аппараты, поэтому командирам приходится связываться с солдатами для обеспечения безопасного пути дронам, сообщат издание The Star.

Собственные беспилотники украинские солдаты принимают за российские самолеты. Из-за большого количества украинских дронов в небе солдаты ВСУ путают их с российскими аппаратами. Командиру подразделения ВСУ Ашоту Арутюняну приходится связываться с бойцами, чтобы обеспечить безопасный путь для беспилотных аппаратов. Другие дроны мешают в преодолении линии фронта через электронную оборону Украины.

В свою очередь армия России использует БПЛА для поражения украинских целей, в том числе — уничтожения складов ВСУ с боеприпасами и военной техники.

Издание пишет, что самые тяжелые бои контрнаступления Украины сосредоточены на двух направлениях южного фронта, где войска пытаются прорвать оборону России. Поскольку украинская артиллерия проникла глубоко в тыл РФ, чтобы нарушить линии снабжения и вывести из строя критически важные системы вооружения, они также начали использовать кассетные боеприпасы, чтобы ослабить российское сопротивление в лесах и траншеях.