Раскрыта цена самого популярного типа беспилотника ВСУ

Самые популярные беспилотники, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) — дроны самолетного типа — стоят около 500 тысяч рублей, беспилотники вертолетного типа — около миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Прайсы на беспилотники выставляют такие: по 500 тысяч [рублей] беспилотники самолетного типа, по 900 тысяч-миллиону [рублей] — беспилотники вертолетного типа. Это цена ориентировочная, потому что в зависимости от целей и задач сразу же возрастает. Чтобы было понятно, наш "Ланцет", барражирующий боеприпас, стоит порядка трех миллионов рублей», — сказал специалист.

«Цена этих самолетных беспилотников довольно высокая, но они поставляются из-за рубежа. Естественно, нужны колоссальные средства на это, эти средства выделяют США и их союзники», - Андрей Кошкин

При этом он не исключил, что Украина использует разные типы беспилотников для атак по Крыму и для атак по другим российским регионам. По словам Кошкина, это связано с тем, что Украина ряд стран Запада не воспринимает Крым как часть территории России.

«Крым — это тоже территория России, но эту территорию не признали ни США, ни Украина. А вот что касается атак по Белгороду, Курску, Москве и Московской области, там используются и беспилотники советского периода», — добавил эксперт.