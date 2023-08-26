Обозреватель Newsweek Марк Дэвис Украины (ВСУ). По его словам, противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки американских истребителей F-16.

«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит войска к отступлению», — заявил он.

При этом Дэвис подчеркнул, что даже если брать в расчет поставки Киеву F-16, обучение украинских летчиков займет большое количество времени, а когда те начнут их использовать, им придется столкнуться со вторыми по размеру военно-воздушными силами в мире.

Журналист добавил, что дальнейшая судьба Украины во многом зависит от итогов выборов в США в 2024 году, отметив, что в основном кандидаты в президенты намерены либо продолжать помогать Киеву столько, сколько потребуется, либо немедленно прекратить оказывать ему военную помощь.