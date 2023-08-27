На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу в ночь на воскресенье, 27 августа, объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Сигнал тревоги в Черновецкой, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Ровненской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях прозвучал с 4:01 по 4:03 (совпадает с московским временем).

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Сумской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА Новости.

25 августа на всей территории Украины в шестой раз за день была объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 23:25 (совпадает с московским временем), через пару минут тревогу объявили во всех остальных регионах Украины.