Жителей Туапсе предупредили о морских учениях со стрельбой

Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о тренировочных стрельбах, которые пройдут сегодня в акватории морского порта. Об этом говорится в

официальном Telegram-канале администрации города Туапсе.

По данным администрации, учения пройдут сегодня с 11.00 до 15.00, в связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта города.

«Силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. (…) Просьба к жителям и гостям соблюдать спокойствие», - подчеркивается в сообщении.