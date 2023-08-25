Жителей Туапсе предупредили о морских учениях со стрельбой
Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о тренировочных стрельбах, которые пройдут сегодня в акватории морского порта. Об этом говорится в
официальном Telegram-канале администрации города Туапсе.
По данным администрации, учения пройдут сегодня с 11.00 до 15.00, в связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта города.
«Силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. (…) Просьба к жителям и гостям соблюдать спокойствие», - подчеркивается в сообщении.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей и гостей полуострова о возможных звуках взрывов 15 августа. В тот день спецслужбы проводили уничтожение взрывоопасных предметов возле Октябрьского и Старого Крыма.