Голландские летчики на F-16 повредили крышу ресторана в Румынии

Летчики из Нидерландов на истребителе F-16 повредили крышу ресторана в Румынии, пролетев над ней слишком низко. Об этом сообщает местное издание Observator.

Инцидент произошел в Илфове неподалеку от Бухареста. Истребители прибыли в город для участия в международном автосалоне BIAS и заходили на посадку в местный аэропорт, когда пролетели слишком низко над местным рестораном и повредили его крышу.

В результате никто не пострадал, однако полицию все равно уведомили. Правоохранители должны будут установить степень ущерба и провести расследование.

Вероятно, причиной происшествия стала несогласованность действий между летчиками и диспетчерами аэропорта. Подробности происшествия устанавливаются.