"Связь Спецзащита": в РФ создали складной дрон "Ворон-75" из полипропилена

Представитель компании "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев сообщил агентству ТАСС, что российские специалисты представили легкий складной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для разведки "Ворон-75" из вспененного полипропилена (EPP).

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По словам Зубарева, беспилотник хорошо подходит под разведывательные задачи, поскольку протяженность полета дрона составляет до 100 км. Он отметил, что для средств радиоэлектронной разведки (РЭР) противника дрон из вспененного полипропилена менее заметен - это является выгодным конкурентным преимуществом БПЛА по сравнению с аппаратами с карбоновым или металлическим покрытием.

"На большой высоте наш БПЛА довольно сложно запеленговать, поэтому с ним можно проводить разведывательные операции", - указал представитель компании "Связь Спецзащита".

Зубарев также отметил, что дрон можно транспортировать в обычном рюкзаке, а подготовка к взлету занимает около двух минут. По его словам, в собранном виде "Ворон-75" весит от двух до четырех килограмм в зависимости от установленных на нем камер. Он также отметил, что аппарат достаточно легко складывается пополам, крылья снимаются, и его легко переносить.

"Сейчас несколько наших дронов проходят испытания в зоне спецоперации", - заявил Зубарев, отметив, что дрон был разработан в соответствии с пожеланиями российских военнослужащих.