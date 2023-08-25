Спецоперация на Украине 25 августа: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 августа 2023 года.
Силы РФ пресекли попытку высадки военных ВСУ в Херсонской области
Российская сторона накануне утром потопила две лодки с восемью солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались преодолеть Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Он указал, что это, предположительно, были военнослужащие сил специальных операций. Их остановили между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Российская артиллерия незамедлительно отработала по одной лодке, а вторую сперва подпустила поближе и лишь затем ликвидировала.
Рогов сообщил о попытках ВСУ разминировать поля для удара на Работино с востока
Подразделения Вооруженных сил Украины пытаются разминировать поля в районе села Работино в Запорожской области, чтобы атаковать позиции ВС РФ в этом населенном пункте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
Он уточнил, что для разминирования и последующего наступления в этот район перебрасываются новые подразделения: тактическая группа «Марун», 47-я бригада ВСУ.
В Курской области газовая труба получила повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Елизаветовка и Теткино в Глушковском районе Курской области. Из-за обстрелов газовая труба в Елизаветовке получила повреждения, но аварийные службы уже приступили к ремонтным работам. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Он уточнил, что в Елизаветовке из-за обстрела в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. В Теткино зафиксировано три прилета мин, пострадавших и разрушений нет. Старовойт пообещал оказать необходимую помощь всем нуждающимся.