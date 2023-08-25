Спецоперация на Украине 25 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 августа 2023 года.

Силы РФ пресекли попытку высадки военных ВСУ в Херсонской области

Российская сторона накануне утром потопила две лодки с восемью солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались преодолеть Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он указал, что это, предположительно, были военнослужащие сил специальных операций. Их остановили между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Российская артиллерия незамедлительно отработала по одной лодке, а вторую сперва подпустила поближе и лишь затем ликвидировала.

Рогов сообщил о попытках ВСУ разминировать поля для удара на Работино с востока

Подразделения Вооруженных сил Украины пытаются разминировать поля в районе села Работино в Запорожской области, чтобы атаковать позиции ВС РФ в этом населенном пункте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что для разминирования и последующего наступления в этот район перебрасываются новые подразделения: тактическая группа «Марун», 47-я бригада ВСУ.

В Курской области газовая труба получила повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Елизаветовка и Теткино в Глушковском районе Курской области. Из-за обстрелов газовая труба в Елизаветовке получила повреждения, но аварийные службы уже приступили к ремонтным работам. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает ТАСС.