Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot

Германия впервые поставила Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Информация об этом опубликована на сайте немецкого правительства.

При этом в документе не уточняется, сколько ракет получил Киев.

Ранее Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM для американских истребителей F-16. JASSM малозаметны для радаров противовоздушной обороны, дальность их полета – 370 километров.