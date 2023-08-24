Спецоперация на Украине 24 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 августа 2023 года.

В США рассказали, что предназначенные ВСУ болгарские БТР-60 легко пробиваются пулями

Советские бронетранспортеры БТР-60, которые Болгария намерена передать Киеву, слабо защищены даже от огня из стрелкового оружия, сообщает Forbes.

Колесную машину выпуска 1960-х годов можно считать бронированной чисто формально. Бронезащита чрезвычайно слаба. 9-мм броня легко пробивается пулеметной очередью. То, что украинские военные согласились принять сотню старых БТР-60, лишь говорит о «ненасытности» украинских властей.

Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в начале октября. Передача техники будет осуществлена после ратификации соответствующего соглашения парламентом, которая ожидается в сентябре.

Военкор сообщил об уничтожении под Николаевом двух пусковых установок С-300

Российские Су-34 уничтожили две пусковые установки С-300, РЛС и пункт боевого управления украинской армии к северо-востоку от Николаева, сообщает «Взгляд».

Истребители-бомбардировщики нанесли удары четырьмя ракетами Х-35. За прошедший месяц это уже второй уничтоженный дивизион украинских Вооруженных сил.

Ранее Минобороны обнародовало видео уничтожения батареи украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Разработчик рассказал о достоинствах ракеты "Изделие 305"

Дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» российского производства позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника, сообщает ТАСС.

Украина не имеет на линии соприкосновения средств противовоздушной обороны, способных работать на таком расстоянии. Ракета обладает большой эффективностью поражения целей за счет применения мощной боевой части массой 25 кг. А дальность полета в 14,5 км позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником.