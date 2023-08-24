Немецкий генерал сообщил о "плохой новости" из зоны СВО
Украинские военные разбиваются в лобовых атаках о линии обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерала-лейтенанта Минобороны Германии в отставке Роланда Катера.
Он назвал «плохой новостью» скудное количество сообщений о положении на линии соприкосновения. Если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось, указал эксперт.
Отмечается, что армия Украины совершает ошибку, продолжая борьбу с «блестящей системой защиты» лобовыми атаками. Катер считает, что вряд ли будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь и тем самым нарушить линии снабжения российских военных в долгосрочной перспективе. Он не исключил, что Киеву придется прибегнуть к другой тактике, и для этого Украина все чаще просит оружие дальнего действия.