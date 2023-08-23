Российский робот-сапер «Шмель» получил планшет управления

«Раньше в комплекте управления для нашего робота-сапера на базе мини-погрузчика ANT-1000 был предусмотрен тяжелый ранец с оборудованием, теперь мы его заменили на облегченный вариант планшета. При этом дистанция от системы управления до самого робота-сапера достаточная для безопасности оператора при разминировании», — сказал руководитель.