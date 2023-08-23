На Украине признали недостатки закупленной для ВСУ военной формы

Министерство обороны Украины признало «незначительные недостатки» с военной формой для Вооруженных сил республики (ВСУ), закупленной на миллионы гривен. Об этом сообщает украинское издание Hromadske.

Отмечается, что 23 августа состоялось заседание антикоррупционного комитета при Верховной Раде, где обсуждались вопросы по закупке формы для ВСУ. На мероприятие был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников, однако вместо него присутствовал его заместитель Денис Шарапов.