Мобилизация: последние новости на сегодня 23 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 августа 2023, в материале «Рамблера».

Сообщения о подготовке к новой волне мобилизации в России опровергли

Сообщения о новой волне мобилизации в России оказались недостоверными. Об этом пишет Lenta.ru со ссылками на ряд Telegram-каналов.

Авторы постов ссылались на данные с сайта правительство Адыгеи, где была опубликована якобы речь главы Республики Мурата Кумпилова о том, что в регионе вводится «особое положение», а мужчинам призывного возраста запрещено покидать регион без разрешения военкомата.

Документ оказался подделкой, правительство Адыгеи официально опровергло эту информацию.

«Это фейк. Призываем жителей Адыгеи доверять только проверенным данным из официальных источников информации», — говорится в сообщении.

Минздрав включил помощь ветеранам СВО в госпрограмму «Развитие здравоохранения»

Помощь ветеранам специальной военной операции на Украине появится в государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2024 год от Министерства здравоохранения РФ. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, передает «Ведомости».

Она добавила, что сроки и объемы поддержки, а также целевые показатели будут представлены общественности позже. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

Также новой задачей госпрограммы «Развитие здравоохранения» станет развитие домена «Здравоохранение». На нем будут собраны все медицинские сервисы, где можно записаться online на прием к врачу или получить рецепт на лекарства.

В Прикамье участников СВО хотят освободить от уплаты транспортного налога

Российских военнослужащих, принимавших участие в боях на Украине, предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Инициативу выдвинул губернатор края Дмитрий Махонин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Прикамья.