Эксперт британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для Telegraph Украины. По его словам, речь идет о нехватке личного состава в ходе контрнаступления.

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«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — заявил он.

Кларк добавил, что ВСУ стремятся улучшить свое положение на фронте, сталкиваясь с массированной обороной и артиллерийским огнем, прежде чем осенние дожди и значительные потери подорвут их боеспособность.

Эксперт отметил, что осенью мягкая почка Восточной Европы превратится в густую грязь, это может практически остановить продвижение украинских войск.