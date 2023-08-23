Гладков сообщил об остреле села Лавы Валуйского городского округа

Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В сообщении губернатора говорится:
"Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА".
Гладков уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Были выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы, добавил чиновник. 22 августа ВСУ также обстреляли село в Белгородской области. Тогда под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Поповка Краснояружского района.
До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили по региону 82 снаряда, половина из них пришлась на Щебекинский округ. По словам губернатора, 21 августа обстрелу подверглись пять приграничных муниципалитетов. Семь взрывных устройств было сброшено с дронов. 15 августа в Белгородской области сообщили о гибели мужчины при обстреле ВСУ Новой Таволжанки.