Гладков сообщил об остреле села Лавы Валуйского городского округа

Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В сообщении губернатора говорится:

"Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА".

Гладков уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Были выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы, добавил чиновник. 22 августа ВСУ также обстреляли село в Белгородской области. Тогда под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Поповка Краснояружского района.