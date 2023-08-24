На Украине вновь гремит тревога
Сразу в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Помимо этого, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, звучит тревога и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее "Свободная Пресса" приводила слова бывшего американского разведчика Скотта Риттера о том, что вооруженным силам Украины придется установить линию обороны по Днепру из-за потери значительной части людей и боевой техники.
Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».