Американский наемник на Украине оставил перед смертью странное послание

Джефф Джонс был ликвидирован минометным ударом под Артемовском в конце июля, ему было 48 лет. Его отец Говард рассказал, что поддерживал нерегулярную связь с сыном, и наемник смог отправить ему сообщение в день своей гибели. В послании он рассказал, что вызвался добровольцем на задание, которое боялись выполнить остальные подразделения.