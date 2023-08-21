Мобилизация: последние новости на сегодня 21 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 августа 2023, в материале «Рамблера».

Детям-инвалидам погибших участников СВО хотят гарантировать вторую пенсию

В России детям-инвалидам, чьи кормильцы погибли на фронте в ходе боев на Украине, хотят платить по две пенсии. Соответствующий законопроект разработала фракция ЛДПР в Госдуме РФ, передает «Парламентская газета».

Как пишет издание, депутаты посчитали несправедливым, что потерявшие кормильца дети-инвалиды получают только одну пенсию, пусть и наиболее выгодную, хотя имеют право сразу на две. Они решили изменить эту условность.

Законопроект может быть рассмотрен осенью. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.

РСТ призвал освободить от уплаты курортного сбора военнослужащих и многодетные семьи

Некоторые категории граждан, включая многодетные семьи и военнослужащих, могут освободить от уплаты курортного сбора. Такое предложение выдвинул президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишет ТАСС.

Он считает, что вводить курортный сбор следует аккуратно. В регионах с большим количеством частного гостиничного сектора эту меру желательно не применять вовсе, в противном случае это может превратиться в «квази-налог на легальную гостиничную деятельность».

В российском регионе прошли военно-мобилизационные учения

Военно-мобилизованные учения прошли в Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Александра Богомаза.

Он сообщил, что учения проводят в обстановке, приближенной к боевой. От каждого участника требуются мужество, выдержка, принятие быстрых и правильных решений в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности местных жителей, поделился Богомаз.