Дания поставит Украине самолеты F-16

Дания поставит Киеву 19 самолетов-истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Якоб Эллеманн-Енсен, его слова приводятся на сайте ведомства.

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Министр подчеркнул, что первым и важным шагом в передаче самолетов является обучение украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил в Telegram о заключении договоренностей по поставке истребителей F-16, поблагодарив власти Дании. Он подчеркнул, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение и ведется работа над ускорением подготовки, отдельно обсуждалось расширение тренировочных миссий.