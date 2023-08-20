Советник главы МО Украины назвал дроны способом компенсировать отсутствие F-16

ВСУ используют беспилотники, чтобы компенсировать отсутствие истребителей F-16. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, пишет The Washington Post.

«У нас пока нет истребителей F-16, поэтому мы должны найти способ восполнить их отсутствие, и беспилотники в какой-то степени используются, чтобы компенсировать нехватку авиации», - сказал он.

Аналитики считают, что такая стратегия бесплодна: хотя атаки беспилотников могут отвлечь внимание от медленного наземного контрнаступления Украины, они «вряд ли склонят баланс конфликта в пользу Киева».

«Украинцы просто не имеют достаточных возможностей для создания достаточного количества беспилотников и нанесения ударов вглубь российской территории по достаточному количеству целей, чтобы подорвать волю России», - сказал Боб Гамильтон, полковник армии США в отставке и специалист Института внешнеполитических исследований.

Аналитики также подчеркивают, что у России также есть хорошо показавшие себя технологии для борьбы с украинскими беспилотниками.