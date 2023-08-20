Советник главы МО Украины назвал дроны способом компенсировать отсутствие F-16
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что украинская армия использует беспилотные летательные аппараты, что компенсировать отсутствие истребителей F-16. Об этом он сказал в беседе с газетой The Washington Post.
«У нас пока нет самолётов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие», — констатировал Сак.
По его словам, БПЛА в какой-то степени восполняют нехватку истребителей у ВСУ.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 20 августа регион пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе.