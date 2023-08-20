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Советник главы МО Украины назвал дроны способом компенсировать отсутствие F-16

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что украинская армия использует беспилотные летательные аппараты, что компенсировать отсутствие истребителей F-16. Об этом он сказал в беседе с газетой The Washington Post.

Советник главы МО Украины назвал дроны способом компенсировать отсутствие F-16
© globallookpress.com

«У нас пока нет самолётов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие», — констатировал Сак.

По его словам, БПЛА в какой-то степени восполняют нехватку истребителей у ВСУ.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 20 августа регион пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе.

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