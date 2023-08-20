Химический концерн пострадал при обстреле города Горловка

В городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол». Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».

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В сообщении уточняется, что обстрел производился украинскими военными в субботу, 19 августа.

Утром 20 августа стало известно, что подразделения группировки «Восток» отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Как сообщил глава группировки Олег Чехов, атака велась в направлении Урожайного. В ходе боев были уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила.