Зеленский: Украина развернет производство шведских БМП

Украина развернет производство шведских боевых машин пехоты CV-90, рассказал в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава Украины прибыл в Швецию в субботу, 19 августа, с рабочим визитом. В рамках поездки планируются переговоры с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

Зеленский пояснил, что намеревается обсудить с шведской стороной широкий перечень вопросов. Он добавил, что в приоритете будет оборонное сотрудничество.

В частности, отметил президент, он попросит партнеров направить ВСУ «мощные шведские CV-90».

«Планируем также производить CV-90 на Украине», - отметил Зеленский.

Напомним, что в июне Украина получила на безвозмездной основе 50 таких машин в версии CV9040C, с 40-миллиметровой автоматической пушкой.

В начале августа одна из поставленных машин была представлена в рамках показа трофейной техники главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. По данным ведомства, она была поражена выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, после чего вышла из строя.