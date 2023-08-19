Робота «Богомол» для борьбы с диверсантами впервые показали на «Армии-2023»

Опытный образец робота со стереозрением «Богомол-3С», предназначенный для борьбы с диверсионными группами, был впервые представлен на научно-техническом форуме «Армия-2023», сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что робототехническая система «Богомол-3С» обладает стереозрением, что позволяет с помощью сдвоенных объективов видеокамер воспринимать пространство трехмерно. Эффект достигается за счет сопоставления двух плоских изображений, которые с помощью искусственного интеллекта преобразуются в одно объемное, передает РИА «Новости».

Робот отличается проходимостью, сниженным временем приведения в готовность и большой зоной доступности манипулятора, комплекс может преодолевать лестничные марши, рвы и другие препятствия на своем пути в ночное время. Он предназначен для борьбы с диверсионными группами.