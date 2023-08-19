Сергей Шойгу поздравил бывших и нынешних суворовцев с 80-летием основания СВУ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил ветеранов, воспитанников, преподавательский состав и выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ с 80-летием со дня основания. Эта дата будет отмечаться 21 августа.

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Глава военного ведомства РФ напомнил, что история таких учебных заведений началась в 1943 году, когда руководство страны приняло решение о создании особых образовательных организаций.

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"Сегодня это эффективная школа воспитания всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов России. Инновационная система обучения, основанная на передовом педагогическом опыте, в сочетании с начальной военной подготовкой обеспечивает высокий уровень образования, позволяет прививать учащимся непреложные нравственные ценности, закладывать фундамент профессионального самоопределения", - заявил Сергей Шойгу.

Он особо отметил, что большинство выпускников связывают свою жизнь с Вооруженными силами и с честью решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности страны.

Яркие примеры мужества и самоотверженного служения Отечеству выпускники суворовских училищ проявляют сегодня, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Министр обороны пожелал преподавателям и наставникам дальнейших успехов в самоотверженном труде, а их воспитанникам - новых достижений в учебе.

Ныне в системе довузовского образования Минобороны России функционирует 32 учебных заведения - 11 суворовских военных училищ, Нахимовское военно-морское училище и четыре его филиала, а также семь Президентских кадетских училищ и девять кадетских корпусов.

1 сентября должно открыться суворовское военное училище в Иркутске. А в 2024 году - филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

Суворовские военные училища были образованы в годы Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации" от 21 августа 1943 года.

Документ предусматривал формирование первых девяти суворовских военных училищ для подготовки молодежи к обучению в высших военных училищах.

В дополнение к суворовским училищам в октябре 1943 года было сформировано Нахимовское военно-морское училище в Тбилиси - аналог дореволюционного морского кадетского корпуса.

Среди первых суворовцев были мальчишки, прошедшие фронт, имевшие боевые награды, опаленные войной, испытавшие голод, холод, потерю родных и близких. В их числе оказались, в частности, Коля Гастелло - сын Героя Советского Союза летчика Николая Гастелло, Артур и Валя Чапаевы - внуки легендарного начдива Гражданской войны.

Для суворовцев была введена специальная форма черного цвета с алыми погонами и красными лампасами на брюках. Для укомплектования штатов офицеров-воспитателей и преподавателей училищ с передовой отозвали ряд опытных офицеров-фронтовиков.

1 декабря 1943 года во всех суворовских военных училищах начался учебный год. Каждому училищу в торжественной обстановке было вручено Боевое Знамя. День его вручения теперь считается днем рождения СВУ. Для ряда суворовских училищ этим днем стало 19 декабря 1943 года.

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный Парад Победы. В нем участвовали сводные батальоны Горьковского (впоследствии Московского), Калининского (впоследствии Тверского), Орловского (впоследствии Свердловского и Екатеринбургского) и Тульского суворовских военных училищ.