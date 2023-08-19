Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 солдат

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке закрепиться на левом берегу реки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что бой произошел в районе населенного пункта Казачьи Лагери. В украинском отряде насчитывалось около 150 человек. Солдаты ВСУ пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр.
Бойцы «Днепра» дали возможность передовым группам противника, в составе которых было немало наемников, выйти на берег, а затем открыли огонь по лодкам.
«Артиллеристы осуществили <…> поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», — отметили в министерстве.
Во время боя российские солдаты захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.
19 августа соединениям группировки войск «Днепр» удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом украинских бойцов на Каховском направлении на территории Херсонской области.
Днем ранее Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра полностью зачищен от ВСУ.
Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.