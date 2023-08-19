Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 солдат

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке закрепиться на левом берегу реки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что бой произошел в районе населенного пункта Казачьи Лагери. В украинском отряде насчитывалось около 150 человек. Солдаты ВСУ пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр.

Бойцы «Днепра» дали возможность передовым группам противника, в составе которых было немало наемников, выйти на берег, а затем открыли огонь по лодкам.

«Артиллеристы осуществили <…> поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», — отметили в министерстве.

Во время боя российские солдаты захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

19 августа соединениям группировки войск «Днепр» удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом украинских бойцов на Каховском направлении на территории Херсонской области.

Днем ранее Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра полностью зачищен от ВСУ.