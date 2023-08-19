Китай решил создать военные блоки против США

Пекин намерен противостоять Вашингтону в попытках создать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства КНР в США после трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде.

"Попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона", - говорится в заявлении посольства.

До этого начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков заявлял, что американские власти намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай. Он добавил, что для противодействия тандема РФ и КНР в Америке планируют переформатировать систему безопасности в регионе.