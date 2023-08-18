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МО РФ: искусственный интеллект никогда не будет принимать решение о применении оружия8

Искусственный интеллект не будет иметь права применять оружие, это решение всегда будет оставаться за человеком, заявил начальник Главного управления инновационного развития МО РФ Александр Осадчук.

МО РФ: искусственный интеллект никогда не будет принимать решение о применении оружия
© РИА Новости

"Вот это мы доверить искусственному интеллекту никогда не сможем", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос, за что в армии будет отвечать только человек.

Осадчук также отметил, что перед искусственным интеллектом в армии могут быть поставлены задачи распознавания, а также подсказки в принятии решений.

"Очень хорошо нейросети начинают работать в системе навигации. Чат-боты, распознавание текста, распознавание речи, изображений - те области, где искусственный интеллект работает сейчас очень эффективно", - добавил он.

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