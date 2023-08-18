Политолог: в США все чаще предлагают вернуть обязательную военную службу

Американский политолог Дуг Бэндоу заявил, что армия США сталкивается с нехваткой личного состава, поэтому некоторые политики начали думать «о том, что когда-то было немыслимо» - возвращении воинской обязанности. Об этом он рассказал в своей статье для The American Conservative.

Бэндоу отметил, что Вашингтон находится в опосредованном конфликте с Россией, угрожает Китаю из-за Тайваня, мобилизует войска для противостояния Ирану и обещает применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи, но не может завербовать в армию достаточное количество мужчин и женщин.

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Полвека назад 37-й президент США Ричард Никсон отменил призыв в армию и вывел последние боевые силы из Вьетнама. Позже полностью добровольческие силы США стали армией самого высокого качества, которая когда-либо была у Америки, отметил Бэндоу. Однако поражение 43-го президента Джорджа Буша- младшего в Ираке подорвало народный энтузиазм в отношении вступления в армию, на время Пентагону стало труднее привлекать новобранцев, но по окончании конфликта их количество восстановилось.

«Увы, растущие демографические и бюджетные проблемы сегодня, скорее всего, решить будет сложнее», - заявил политолог.

Относительно немногие 18-летние американцы сейчас подходят армии по требованиям (по словам Бэндоу, одной из проблем является рост ожирения) и заинтересованы в службе. Ожидается, что лишь Корпус морской пехоты, второе по численности подразделение вооруженных сил, достигнет своей цели по набору новобранцев в 2023 году. И армии, и ВВС, вероятно, будет не хватать около десяти тысячи человек, а в ВМФ оценивают дефицит кадров в шесть тысяч человек.

Заместитель начальника штаба сухопутных войск, генерал Рэнди Джордж считает, что проблему можно решить, если хорошо прорекламировать армию как быстрый путь по карьерной лестнице и «жизненный ускоритель». Он отметил, что сам отправился в армию сразу после школы и считает ВС «великолепной командой с важной миссией».

Бэндоу отметил, что потенциальные новобранцы поставят аргументы о миссии под сомнение.

«Одно дело присоединиться к военным для борьбы с печально известной Империей Зла, которая, казалось, угрожала всему, что имело значение. Но умереть, чтобы захватить несуществующее ядерное оружие в Ираке, переделать сельскую теократию в Средней Азии и защитить стайку распущенных ближневосточных королевских особ?» - сказал политолог.

На фоне проблем в армии политики все чаще говорят о возвращении к воинской обязанности. На выборах 2020 года участвовали сразу несколько кандидатов в президенты от Демократической партии, в том числе нынешний министр транспорта Пит Буттиджич, призывавшие к обязательной службе.

Бэндоу назвал даже ограниченную воинскую обязанность «чрезвычайно плохой идеей». Он подчеркнул, что принуждение будет способствовать избеганию и уклонению, а это, в свою очередь, потребует дорогостоящего правоприменительного режима.

Политолог добавил, что военная служба является важной обязанностью гражданина, если речь идет о защите нации, но не о «патрулировании земного шара, охране коррумпированных авторитаристов и использовании войны в экономических и политических целях, на которые приходится большая часть деятельности Пентагона».

«Переход к воинской повинности сделал бы войну слишком легкой, позволив любой администрации быстро увеличить численность личного состава, чтобы вести еще одну непопулярную и глупую войну, например, во Вьетнаме или, совсем недавно, в Ираке и Афганистане», - заключил он.

Летом 2022 года сообщалось, что американской армии не хватает около 150 тысяч новобранцев, чтобы достичь установленной цели в 1,3 миллиона военнослужащих. К концу июня 2022-го к армии США присоединились 22 тысячи новобранцев, что на 60 процентов ниже годовой цели. Среди причин недобора в армию СМИ называли растущий процент ожирения и употребления наркотиков среди молодежи - только из-за этого доля американцев в возрасте от 17 до 24 лет, пригодных к службе, упала до 23 процентов.