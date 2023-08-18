В России приступили к испытаниям ударного дрона «Сюрприз»

В России в интересах Сухопутных войск испытывают ударный дрон «Сюрприз». Об этом агентству Валентин Киселев.

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Он рассказал, что 24-килограммовый беспилотник из карбона и пластика может нести полезную нагрузку в семь килограммов — две мины калибра 82 миллиметра. БПЛА выполнен в формате квадрокоптера и транспортируется в сложенном виде в рюкзаке.

«Сюрприз» способен преодолеть расстояние в десять километров и вернуться на базу. Однако, отметил Киселев, дрон можно будет применять и в качестве барражирующего боеприпаса, если приоритет или цена цели превышают ущерб от потери аппарата.