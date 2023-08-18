Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ у Урожайного в ДНР

Российские военные сорвали ротацию подразделений украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что при поддержке артиллерии и авиации был нанесен удар по противнику в районе Урожайного. Как уточнил Чехов, в ходе боевых действий украинская армия лишилась минометного расчета, а также были уничтожены две группы пехоты и поражены скопления живой силы.