ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море

Российские корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили, а затем уничтожили безэкипажный катер Украины, который предпринял попытку атаковать их, сообщает РИА «Новости».

Это произошло в 237 километрах юго-западнее Севастополя. По данным Министерства обороны РФ, российские суда выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В ходе отражения атаки катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей. Атака Киева была провалена.