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Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

На фоне ударов по объектам расположения украинских Военно-воздушных сил (ВВС), используемых для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает газета Financial Times.

По словам источников, в настоящий момент украинские пилоты регулярно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.

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