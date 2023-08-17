Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

На фоне ударов по объектам расположения украинских Военно-воздушных сил (ВВС), используемых для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает газета Financial Times.