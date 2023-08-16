Залужный рассказал о встрече с главкомом НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный переговорил с командующим НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином. Стороны обсудили ситуацию на передовой и потребности украинских войск.

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Об этом Залужный рассказал в Telegram-канале.

Во встрече также участвовали: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, начальник Генштаба Сергей Шаптала, заместитель главнокомандующего Михаил Забродский и другие представители командования украинской армии.

«Сотрудничество в военной сфере — ключевая тема, которую обсуждали», — сообщил Залужный.

Он отметил, что доложил партнёрам об обстановке на фронте и рассказал о планах ВСУ на ближайшее время. Также стороны обсудили потребности Киева в оружии, снарядах, дронах и так далее.