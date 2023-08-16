Во Франции сообщили о тайных поставках оружия Украине
Вооруженные силы Украины тайно получили от французской промышленной группы Thales «небольшое количество» штурмовых винтовок ACAR. Об этом сообщает газета Echos со ссылкой на источники.
По информации издания, французская группа в прошлом месяце тайно поставила ВСУ штурмовые винтовки ACAR, которые были произведены в Австралии. Уточняется, что поставка была осуществлена «для испытаний и оценки».
Представитель компании отметил, что речь идет не о выполнении условий контракта или продаже.
Накануне начальник Главного управления (ГУ, ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков заявлял, что США оказывают давление на Вьетнам, Таиланд и Камбоджу, чтобы эти страны поставили имеющееся у них советское вооружение и боеприпасы Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинским войскам не хватает дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов. По его словам, Киев не до конца решил некоторые вопросы относительно дефицитных видов оружия.
20 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз собирается создать специальный механизм военных поставок Украине на сумму €5 млрд в год до 2027 года.