Вооруженные силы Украины тайно получили от французской промышленной группы Thales «небольшое количество» штурмовых винтовок ACAR. Об этом сообщает газета Echos со ссылкой на источники.

По информации издания, французская группа в прошлом месяце тайно поставила ВСУ штурмовые винтовки ACAR, которые были произведены в Австралии. Уточняется, что поставка была осуществлена «для испытаний и оценки».

Представитель компании отметил, что речь идет не о выполнении условий контракта или продаже.

Накануне начальник Главного управления (ГУ, ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков заявлял, что США оказывают давление на Вьетнам, Таиланд и Камбоджу, чтобы эти страны поставили имеющееся у них советское вооружение и боеприпасы Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинским войскам не хватает дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов. По его словам, Киев не до конца решил некоторые вопросы относительно дефицитных видов оружия.