Умер бывший командующий Восточным военным округом Жидко

Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко
Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший глава штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии Геннадий Жидко умер в возрасте 57 лет после долгой болезни. Об этом сообщил 16 августа в соцсетях губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Он рассказал, что знал покойного и что при жизни Жидко был очень внимателен к нуждам простого солдата и требователен в вопросах службы.
«Именно таких командиров называют полководцами», — отметил Дегтярев.
По его словам, в Сирии Жидко возглавлял штаб группировки российских войск, в Хабаровске командовал войсками Восточного военного округа, а в Москве был замминистра обороны России.