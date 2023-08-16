Умер бывший командующий Восточным военным округом Жидко

Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший глава штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии Геннадий Жидко умер в возрасте 57 лет после долгой болезни. Об этом сообщил 16 августа в соцсетях губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он рассказал, что знал покойного и что при жизни Жидко был очень внимателен к нуждам простого солдата и требователен в вопросах службы.

«Именно таких командиров называют полководцами», — отметил Дегтярев.