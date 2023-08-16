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Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко

Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший глава штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии Геннадий Жидко умер в возрасте 57 лет после долгой болезни. Об этом сообщил 16 августа в соцсетях губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Умер бывший командующий Восточным военным округом Жидко
© РИА Новости

Он рассказал, что знал покойного и что при жизни Жидко был очень внимателен к нуждам простого солдата и требователен в вопросах службы.

«Именно таких командиров называют полководцами», — отметил Дегтярев.

По его словам, в Сирии Жидко возглавлял штаб группировки российских войск, в Хабаровске командовал войсками Восточного военного округа, а в Москве был замминистра обороны России.