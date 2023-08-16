Сальдо заявил об уничтожении 18 гаубиц ВСУ
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении 18 гаубиц ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, были уничтожены 18 гаубиц, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки и РСЗО «Град».
«Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника», — добавил он.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на ремонт Чонгарского моста после обстрела потребуется один или два месяца.
До этого глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в своем Telegram-канале заявил, что ориентировочные сроки восстановления Чонгарского моста в Крыму составят от 7 до 10 дней.
По его словам, сроки могут скорректироваться из-за ракетной опасности, в случае нее работы на мосту прекращаются. Глава ассоциации отметил, что на сегодняшний день ремонт идет в штатном режиме, требуется замена части пролетных строений в виде бетонных балок.
Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.