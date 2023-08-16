Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении 18 гаубиц ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, были уничтожены 18 гаубиц, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки и РСЗО «Град».

«Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника», — добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на ремонт Чонгарского моста после обстрела потребуется один или два месяца.

До этого глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в своем Telegram-канале заявил, что ориентировочные сроки восстановления Чонгарского моста в Крыму составят от 7 до 10 дней.

По его словам, сроки могут скорректироваться из-за ракетной опасности, в случае нее работы на мосту прекращаются. Глава ассоциации отметил, что на сегодняшний день ремонт идет в штатном режиме, требуется замена части пролетных строений в виде бетонных балок.