Спецоперация на Украине 16 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 августа 2023 года.

В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном

Украинская армия понесла большие потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в ДНР, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на советника врио главы республики Яна Гагина.

По его словам, противник потерял в Урожайном около 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. При этом продвижение войск Украины является незначительным, но говорить о существенных результатах преждевременно.

Чтобы удержать населенный пункт, ВСУ будут вынуждены стягивать туда все больше своих сил. Это оттянет их силы с других направлений.

Пушилин: бойцы ВСУ выпустили за день 138 снарядов по ДНР

Военные Украины за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, сообщает RT.

Было выпущено 138 боеприпасов, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, противник применил для обстрелов реактивную артиллерию калибра 122 мм и ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм. При этом также применялись кассетные боеприпасы.

«В посёлке Доломитное Никитовского района Горловки мужчина получил ранение при подрыве на украинской мине ПФМ-1 «Лепесток». При обстреле со стороны Украины ранения получили три человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

Военная хроника заявила об истощении запасов ВСУ

Уничтожение в ходе специальной военной операции БТР Stryker говорит о том, что большая часть резервов украинской армии истощилась и противник задействует последние нетронутые подразделения, сообщает RT.

Бронетранспортёры должны были использоваться вместе с танками Challenger 2 британского производства. Данная ударная группировка негласно считалась резервом для поддержки наступления в случае прорыва оборонительных рубежей.