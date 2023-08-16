Одной из задач подготовленного британской разведкой MI6 украинского подразделения в Африке является ликвидация местных лидеров, которые ориентированы на взаимодействие с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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Также, по словам собеседника агентства, планируется, что украинские боевики будут проводить диверсии на объектах инфраструктуры в странах Африки.