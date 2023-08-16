Одной из задач подготовленного британской разведкой MI6 украинского подразделения в Африке является ликвидация местных лидеров, которые ориентированы на взаимодействие с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Также, по словам собеседника агентства, планируется, что украинские боевики будут проводить диверсии на объектах инфраструктуры в странах Африки.
Ранее сообщалось, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. По данным РИА Новости, данное решение было принято для противодействия сотрудничеству России и Африки. Служба безопасности и главное управление разведки Минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков с опытом на «восточном фронте».